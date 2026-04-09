Шляпы, тиары и изысканные платья: в Лондоне открыли уникальную выставку к 100-летию королевы Елизаветы II
Половина экспонатов будет демонстрироваться впервые в истории.
В 2026 году исполняется сто лет со дня рождения королевы Елизаветы II, поэтому к этой особой дате The Royal Collection Trust открыл выставку под названием «Королева Елизавета II: Ее стильная жизнь» в Букингемском дворце.
Эта долгожданная выставка — одна из самых масштабных и полных со дня смерти королевы, которая станет редким взглядом на всемирно известный гардероб монарха.
На выставке будут представлены одежда, ювелирные изделия, шляпы, обувь и аксессуары, а также ранее не виданные эскизы дизайнов, рукописные заметки и образцы тканей. Эти предметы свидетельствуют о тесном личном участии покойного монарха в формировании ее гардероба. Половина экспонатов будет демонстрироваться впервые в истории.
«С более 300 экспонатами на выставке, это самое тщательное исследование ее коллекции одежды, которое, я надеюсь, поможет посетителям понять, почему мода была так важна для королевы», — рассказала People куратор выставки Каролин де Гито.
Среди самых ярких экспонатов коллекции — такие вещи, как ее крестильный халат, платье подружки невесты, свадебное платье, коронационное платье и наряд, который она надела на свадьбу принцессы Маргарет.
Свадебное платье королевы занимает одно из центральных мест выставки. Его создал дизайнер Норман Гартнелл. Со временем оно пожелтело и уже не такое белоснежное как в 1947 году, однако остается таким же красивым. Возле платья также можно рассмотреть босоножки, в которых молодая Елизавета шла к алтарюв Вестминстерском аббатстве.