Сходил на службу без Камиллы: короля Чарльза запечатлели репортеры в Сандрингеме

Король Чарльз III все еще находится со своей супругой королевой Камиллой в Сандрингеме, где семья проводит зимние каникулы.

В воскресенье монарх присутствовал на службе в церкви Святой Марии Магдалины, где обычно королевская семья проводит рождественское утро.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Чарльза III запечатлели репортеры по пути на воскресную службу. Он был в коричневом пальто, серых брюках и коричневых замшевых туфлях на шнурках, а в руках держал зонтик-трость. Он приветствовал пришедших к церкви людей повидаться, махая им рукой, а к некоторым подходил лично поздороваться.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлое воскресенье королева Камилла попала под прицел фотографов, когда направлялась на службу в церковь в Сандрингеме. В тот день на супруге монарха было красивое голубое пальто от одного из ее любимых брендов Bruce Oldfield.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Getty Images

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