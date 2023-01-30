Сходил на службу с сестрой: короля Чарльза III запечатлели с принцессой Анной в Сандрингеме

Король Чарльз III путешествует между Лондоном и Сандрингемом. Рабочие дела он проводит в британской столице, а на выходные, судя по всему, отправляется деревню.

Вчера Чарльза III запечатлели папарацци по пути на церковную службу в церковь святой Марии Магдалины. Он направлялся туда со своей младшей сестрой – 72-летней принцессой Анной.

Принцесса Анна и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Его Величество был в хорошем настроении, много улыбался. Одет был в одно из своих любимых пальто, серые брюки, светлую рубашку и обут в замшевые туфли. В руках у короля был зонт-трость.

Принцесса Анна надела коричневое пальто и широкие брюки в крупную клетку. Обута Ее Высочество была в черные сапоги на невысоких устойчивых каблуках. Также на ней были перчатки, пестрый платок и миниатюрная меховая шапка. Анна была практически без макияжа, а в ее ушах были скромные серьги-гвоздики из жемчуга.

Принцесса Анна и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый раз король Чарльз III посещал службу в Сандрингеме вместе со своей супругой королевой Камиллой.

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