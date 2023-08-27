Сходил на тренировку: принца Гарри запечатлели по пути из спортзала

38-летнего герцога Сассекского запечатлели, когда он покидал спортзал в Санта-Барбаре после интенсивной тренировки.
Снимки опубликовал журнал People. Пишут, что принц провел интенсивную тренировку в тренажерном зале недалеко от своего дома в Монтесито, где они живут с Меган Маркл и двумя детьми.
Принц Гарри любит спорт и кроме тренажерного зала он еще играет в поло и футбол, любит кататься на велосипеде со своими детьми, да и вообще много времени проводить на свежем воздухе.
Ранее в этом месяце он участвовал в турнире Sentebale ISPS Handa Polo Cup в Сингапурском поло-клубе, который занимается сбором средств для Sentebale, благотворительной организации, соучредителем которой принц и является.
Напомним, недавно стало известно, что принц Гарри едет в Лондон, но без Меган Маркл и уже известна причина визита.
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