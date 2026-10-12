Сходила на чаепитие с подругой: Меган Маркл поделилась новыми фото

Малала Юсуфзай и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Спустя несколько дней герцогиня Сассекская поделилась новыми фотографиями со своей недавней прогулки по Лондону.

На одной из фотографий, сделанных в фойе и читальном зале одного из самых известных отелей Мейфэра, Claridge's, Меган и Малала позировали, обнявшись и улыбаясь в камеру. На другой фотографии Меган и Малала также запечатлены беседующими друг с другом, держась за руки.

Реклама

Малала Юсуфзай и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Поддерживая сегодняшних девочек, мы расширяем возможности женщин завтрашнего дня. Доступ к образованию — ключ к этому», — написали они в совместной подписи, объявляя о новом партнерстве между их некоммерческими организациями и брендом товаров для жизни Меган As Ever.

Реклама

В сообщении далее говорилось: «В этот Международный день девочек, в партнерстве с Archewell Philanthropies 100% чистой прибыли от продажи джемов и чая As Ever будет направлено на поддержку Фонда Малалы и его важной работы по обеспечению доступа каждой девочки к бесплатному, безопасному и качественному образованию. Чай на двоих еще никогда не был таким приятным», — завершалось сообщение, в котором упоминались As Ever и Фонд Малалы.

Малала Юсуфзай и Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Эта прогулка стала первым публичным появлением Маркл в Лондоне после ее возвращения в Великобританию с мужем принцем Гарри и их детьми, в конце августа.

Также, напомним, Меган Маркл показала, как прогуливалась с детьми на выходных по сельской местности.

Реклама

Новости партнеров