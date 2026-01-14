- Дата публикации
Сходила на обед с родными: стало известно, где провела свой день рождения принцесса Уэльская
Недавно принцесса Уэльская отпраздновала свой 44-й день рождения.
Британским журналистам удалось узнать, как Кейт провела этот день.
Как пишет издание Daily Mail, Кэтрин сходила на обед в крошечное французское бистро в Беркшире вместе со своей матерью Кэрол Миддлтон и сестрой Пиппой Мэттьюз.
Ресторан The Funghi Club, предлагающий недорогую еду (судя по меню, все блюда стоят менее 25 фунтов стерлингов), с гордостью опубликовал в социальных сетях пост, посвященный своему «довольно необычному гостю».
«Фотографий нет (вы поймете почему), но вся дежурная команда сообщила одно и то же: она была невероятно очаровательна, любезна и в жизни сияла так же ярко, как вы можете себе представить», — говорится в сообщении на Facebook.
«Барабаны в джунглях Хангерфорда били до поздней ночи субботы. Маленький волшебный момент для нашего небольшого бистро — и мы его нескоро забудем».
Также в день своего рождения принцесса Кейт опубликовала новое видео в соцсети.