Сходила на обед с родными: стало известно, где провела свой день рождения принцесса Уэльская

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Британским журналистам удалось узнать, как Кейт провела этот день.

Как пишет издание Daily Mail, Кэтрин сходила на обед в крошечное французское бистро в Беркшире вместе со своей матерью Кэрол Миддлтон и сестрой Пиппой Мэттьюз.

Кэрол Миддлтон (мама Кейт) и Пиппа Мэттьюз (сестра) / © Getty Images

Ресторан The Funghi Club, предлагающий недорогую еду (судя по меню, все блюда стоят менее 25 фунтов стерлингов), с гордостью опубликовал в социальных сетях пост, посвященный своему «довольно необычному гостю».

«Фотографий нет (вы поймете почему), но вся дежурная команда сообщила одно и то же: она была невероятно очаровательна, любезна и в жизни сияла так же ярко, как вы можете себе представить», — говорится в сообщении на Facebook.

«Барабаны в джунглях Хангерфорда били до поздней ночи субботы. Маленький волшебный момент для нашего небольшого бистро — и мы его нескоро забудем».

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Также в день своего рождения принцесса Кейт опубликовала новое видео в соцсети.