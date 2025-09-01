ТСН в социальных сетях

Сходила на прогулку: королева Мэри неудачно подобрала топ под рубашку

Королева Дании сегодня принимала участие в официальном открытии Недели природы 2025 в природном парке Рювангенс в Хеллерупе.

Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

На мероприятии Ее Величество вместе с учениками школы Kildevældsskolen и Датской ассоциации охраны природы поучаствовала в ряде мероприятий, которые ознаменовали начало недели природы, общения и активного отдыха на природе.

Неделя природы, ранее известная как День природы, — это общенациональное мероприятие, организованное Датской ассоциацией охраны природы. Цель недели — привлечь больше детей и семей к природе.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри выбрала для этого выхода простой и комфортный лук — рубашку из денима, под которой была майка оливкового цвета и светлый бюстгальтер, который просвечивался под ней. Штаны Мэри подобрала темного цвета и с поясом. Волосы она собрала в хвост и сделала выразительный макияж, а из украшений на ней была золотая подвеска на шее, несколько браслетов и кольцо на пальце.

Датский королевский дворец поделился серией фотографий с мероприятия.

