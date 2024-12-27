Сходила на прогулку: Сара Йоркская поделилась трогательным видео с корги королевы Елизаветы II

Сара Йоркская опубликовала трогательное рождественское послание рядом с двумя корги покойной королевы Елизаветы II, которые теперь живут у нее и принца Эндрю в Royal Lodge.

Сара Фергюсон поделилась трогательным рождественским посланием в Instagram. Видео по всей видимости было снято в поместье, где герцогиня проживает с со своим бывшим мужем принцем Эндрю. Говорят, именно Сара убедила принца Эндрю отказаться от участия в королевской проходке на Рождество в Сандрингеме после недавно всплывшего скандала.

В видео, опубликованном героцгиней она сказала:

"Это время для размышлений, и я просто хочу сказать спасибо. И огромное объятия доброты и ласки тем из вас, кто был так добр и поддерживал меня. Люди по всему миру, которые чувствуют себя немного подавленными или грустными, просто возьмите немного радости и от нас здесь. Мы посылаем вам так много любви, и вы должны просто продолжать показывать свет, поворачиваться к свету, находить радость и говорить спасибо", - сказала Сара в видео.

Сара сходила на прогулку с Сэнди и Мьюиком по территории поместья. Известно, что Рождество Сара и Эндрю провели дома, к ним приезжала дочь принцесса Евгения с семьей.

А вот принцесса Беатрис появилась с королевской семьей в Сандрингеме.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и сыном Кристофером / Фото: Associated Press

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