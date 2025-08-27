- Дата публикации
Сходила на садовую вечеринку: кронпринцесса Метте-Марит впервые появилась на публике после скандала с сыном
Норвежская кронпринцесса Метте-Марит посетила праздничное мероприятие в замке Гамлехауген вместе со своим мужем кронпринцем Хоконом, а также тестем королем Харальдом V и свекровью королевой Соней.
Метте-Марит впервые появилась на публике после предъявления обвинений ее старшему сыну Мариусу Хойби.
Кронпринцесса с мужем и своими королевскими родственниками посетила торжества по случаю 100-летия с момента превращения Гамлехаугена в Бергене в королевскую резиденцию.
Для садового мероприятия принцесса выбрала яркую куртку De Castro Moda, брюки прямого кроя цвета слоновой кости, ее волосы были распущены, на голове были солнцезащитные очки.
«Кронпринц и принцесса пригласили школьников поиграть и развлечься в парке вокруг Гамлехаугена в честь праздника. Королева также присутствовала и попробовала себя в аквагриме», — говорится в подписи к видео.
Напомним, ранее кронпринц Хокон впервые публично прокомментировал ситуацию Мариусом, которому грозит 10-летнее тюремное заключение в случае, если его вина будет доказана. Ожидается, что судебный процесс состоится в январе 2026 года. Кронпринцесса Метте-Марит публично не высказывалась на этот счет.