Сходила на садовую вечеринку: кронпринцесса Метте-Марит впервые появилась на публике после скандала с сыном

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Метте-Марит впервые появилась на публике после предъявления обвинений ее старшему сыну Мариусу Хойби.

Кронпринцесса с мужем и своими королевскими родственниками посетила торжества по случаю 100-летия с момента превращения Гамлехаугена в Бергене в королевскую резиденцию.

Для садового мероприятия принцесса выбрала яркую куртку De Castro Moda, брюки прямого кроя цвета слоновой кости, ее волосы были распущены, на голове были солнцезащитные очки.

«Кронпринц и принцесса пригласили школьников поиграть и развлечься в парке вокруг Гамлехаугена в честь праздника. Королева также присутствовала и попробовала себя в аквагриме», — говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее кронпринц Хокон впервые публично прокомментировал ситуацию Мариусом, которому грозит 10-летнее тюремное заключение в случае, если его вина будет доказана. Ожидается, что судебный процесс состоится в январе 2026 года. Кронпринцесса Метте-Марит публично не высказывалась на этот счет.