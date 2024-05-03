Сходила на шопинг: беременная принцесса Раджва попала под прицел папарацци в Аммане

Недавно принцесса Раджва отпраздновала 30-летие, а ее муж кронпринц Хусейн публично поздравил дорогую супругу с юбилеем.

А на днях принцессу заметили фотографы во время прогулки по магазинам в Аммане. Принцесса Раджва выходила из одного из бутиков и направлялась к своему авто, видео опубликовали в соцсети @alwakeelnews.

Одета принцесса была в джинсовый комбинезон и удобные кроссовки, а в руках несла маленькую сумку. Было заметно и ее уже подросший живот.

الأميرة رجوة في أحد متاجر عمان التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/h0vmADG7Ro — الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2024

Пока что не известно, кто родится у пары – мальчик или девочка. Вероятно, публика узнает об этом уже после появления наследника на свет.

Напомним, вчера мы показывали вам новый образ королевы Рании. Ее запечатлели у отеля, когда она прибыла в Нью-Йорк.

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