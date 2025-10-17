ТСН в социальных сетях

Сходила на церемонию: испанская инфанта показала, как носить идеальный белый жакет

Дочь испанской королевы Софии и сестра короля Филиппа VI — инфанта Елена — на днях появилась в светском обществе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта Елена

Инфанта Елена / © Getty Images

61-летняя королевская особа посетила церемонию вручения премий Premios Taurinos de Telemadrid (Телемадридская награда за корриду) на ярмарке Сан-Исидро в Лас-Вентасе в Мадриде.

Инфанта Елена выбрала для выхода безупречный белый короткий жакет на пуговицах, который сочетала с черной юбкой миди и кожаными туфлями-лодочками на невысоких каблуках. Образ Елена дополнила цветочными серьгами, несколькими браслетами на запястье и часами, сделала макияж, а волосы заколола заколкой.

Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена / © Getty Images

Сестра короля Испании, которая любит «тихую роскошь» в этот раз показала, как носить белоснежный жакет, а в прошлый свой выход появилась перед камерами в цветастой юбке и с культовым и дорогим колье из золота от Bulgari.

Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена / © Getty Images

