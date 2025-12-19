Сходила на вечеринку в Лондоне: принцессу Беатрис запечатлели папарацци

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Реклама

Принцесса Йоркская посетила рождественскую вечеринку в Западном Лондоне и попала под прицел фотографов по пути на нее.

Снимками Беатрис поделился журнал Hello!. Королевская особа наслаждалась вечером в одиночестве, без своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци, но в компании друзей. Муж Беатрис находится в поездке в Соединенные Штаты.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Одета Беатрис была в черное пальто с поясом поверх красного плиссированного платья-трапеции и обута в высокие сапоги-ботфорты из замши на квадратных низких каблуках.

Реклама

Запечатлели принцессу после того, как несколько дней Беатрис и ее младшая сестра Евгения попали под прицел фотографов около Букингемского дворца, направляясь на рождественский обед короля Чарльза и королевы Камиллы.