- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Сходила на вечеринку в Лондоне: принцессу Беатрис запечатлели папарацци
Принцесса Беатрис попала под прицел папарацци в британской столице.
Принцесса Йоркская посетила рождественскую вечеринку в Западном Лондоне и попала под прицел фотографов по пути на нее.
Снимками Беатрис поделился журнал Hello!. Королевская особа наслаждалась вечером в одиночестве, без своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци, но в компании друзей. Муж Беатрис находится в поездке в Соединенные Штаты.
Одета Беатрис была в черное пальто с поясом поверх красного плиссированного платья-трапеции и обута в высокие сапоги-ботфорты из замши на квадратных низких каблуках.
Запечатлели принцессу после того, как несколько дней Беатрис и ее младшая сестра Евгения попали под прицел фотографов около Букингемского дворца, направляясь на рождественский обед короля Чарльза и королевы Камиллы.