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Сходила на вечеринку: жена Риши Сунака подчеркнула стройную фигуру цветочным платьем с декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Сходила на вечеринку: жена Риши Сунака подчеркнула стройную фигуру цветочным платьем с декольте

Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Акшата Мурти любит яркие аутфиты.

Фотографы запечатлели супругу премьер-министра Риши Сунака – Акшату Мурти, когда она вышла с вечеринки Руперта и Лаклана Мердоков в Спенсер-хаусе, в Лондоне.

Акшата выглядела очаровательно. Она была одета в платье цвета фуксии с цветочным принтом, декольте, рукавами-фонариками и драпировкой. Аутфит жена премьера дополнила светло-розовым плетеным клатчем.

Акшата Мурти / © Getty Images
Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Мурти сделала укладку с локонами, легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами. А еще отличным дополнением ее яркого лука была красивая искренняя улыбка.

Кстати, в этом платье Акшата появилась в мае на мероприятии "Симпозиум последующих поколений", который состоялся в рамках саммита G-7 в Хиросиме.

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Дата публикации
Просмотры
500
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