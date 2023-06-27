Сходила на вечеринку: жена Риши Сунака подчеркнула стройную фигуру цветочным платьем с декольте

Фотографы запечатлели супругу премьер-министра Риши Сунака – Акшату Мурти, когда она вышла с вечеринки Руперта и Лаклана Мердоков в Спенсер-хаусе, в Лондоне.

Акшата выглядела очаровательно. Она была одета в платье цвета фуксии с цветочным принтом, декольте, рукавами-фонариками и драпировкой. Аутфит жена премьера дополнила светло-розовым плетеным клатчем.

Акшата Мурти / Фото: Getty Images

Мурти сделала укладку с локонами, легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами. А еще отличным дополнением ее яркого лука была красивая искренняя улыбка.

Кстати, в этом платье Акшата появилась в мае на мероприятии "Симпозиум последующих поколений", который состоялся в рамках саммита G-7 в Хиросиме.

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