Сходила на выставку: шведскую кронпринцессу Викторию заметили на улице в Стокгольме

В Шведском музее Холокоста в Стокгольме стартовала важная выставка под названием Untold ("Нерассказанное"). Она рассказывает о геноциде синти и рома в 1944 году. Почетной гостьей выставки стала шведская кронпринцесса Виктория. Ей провели экскурсию продюсеры мероприятия.

Когда Виктория вышла из автомобиля и направлялась на выставку, ее сфотографировали папарацци. 47-летняя королевская особа оделась в темные цвета.

В частности на кронпринцессе было серое миди-платье, полосатый жакет и черные сапоги. Лук она дополнила серой сумкой и серебряными украшениями.

Принцесса Виктория / Фото: Getty Images

Образ Виктории был простым и повседневным. На светских и государственных мероприятиях она носит совершенно другие платья и украшения, в частности носит драгоценные тиары. Например, на недавнем банкете в честь Нобелевской премии 2024 года она блистала в черно-розовом платье и тиаре с бриллиантами.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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