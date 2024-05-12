Сходила в кафе: папарацци запечатлели леди Амелию Виндзор в Лондоне

Леди Амелию Виндзор легко можно встретить во время прогулки по улицам Лондона.
Ее называют одной из самых красивых членов британской королевской семьи. И хотя Амелия далека от престола, в светских кругах девушка известна. Тем не менее ее легко можно встретить в лондонских кофейнях или просто во время прогулки по городу.
Как раз одно из таких фото сделали папарацци, когда леди Амелия вышла с друзьями попить кофе. Одета девушка была в черный трикотажный топ, черные джинсы с белой строчкой и желтые кроссовки. На запястьях у Амелии было несколько браслетов, а в ушах золотые серьги. Волосы она распустила и надела солнцезащитные очки с оправой в принт.
В прошлый выход Амелия Виндзор в платье-комбинации на бретельках появилась на ужине в одном из лондонских заведений.
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