Сходила в кафе: папарацци запечатлели леди Амелию Виндзор в Лондоне

Ее называют одной из самых красивых членов британской королевской семьи. И хотя Амелия далека от престола, в светских кругах девушка известна. Тем не менее ее легко можно встретить в лондонских кофейнях или просто во время прогулки по городу.

Как раз одно из таких фото сделали папарацци, когда леди Амелия вышла с друзьями попить кофе. Одета девушка была в черный трикотажный топ, черные джинсы с белой строчкой и желтые кроссовки. На запястьях у Амелии было несколько браслетов, а в ушах золотые серьги. Волосы она распустила и надела солнцезащитные очки с оправой в принт.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В прошлый выход Амелия Виндзор в платье-комбинации на бретельках появилась на ужине в одном из лондонских заведений.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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