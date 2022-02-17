Сходила в кино с невесткой: королева Норвегии Соня и принцесса Метте-Марит появились на публике

Королева Норвегии Соня вышла в свет вместе со своей невесткой кронпринцессой Метте-Марит.
Королевские особы посетили премьеру фильма "Маргрет Прекрасная" в кинотеатре "Колизей" в Осло, в Норвегии. 48-летняя супруга кронпринца Хокона Метте-Марит выглядела великолепно в total black look. На ней было длинное теплое пальто, плотные колготы, остроносые туфли-лодочки с пряжками и на каблуках, а в руках красный клатч из кожи крокодила. Метте-Марит была в маске, а белокурые волосы красиво накрутила локонами.
84-летняя королева Соня была в черном брючном костюме в полоску, а сверху набросила сиреневый платок. Она была в туфлях на каблуках и с сумкой на ремешке-цепочке на плече. Королева также была в защитной маске, а у нее на шее и в ушах были жемчужные украшения.
Во время пандемии члены норвежской королевской семьи редко появлялись на публике. Приятно, что сейчас это меняется.
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