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Сходила в книжный магазин: как выглядит королева Летиция в обычной жизни

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
851
Время на прочтение
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Сходила в книжный магазин: как выглядит королева Летиция в обычной жизни

Королева Летиция / Фото: Associated Press

Супругу короля Филиппа VI сфотографировали в книжном магазине.

Редко королеву Испании вот так просто можно увидеть в публичном месте. На Летиции была розовая кожаная куртка-косуха от ее любимого бренда Boss и черные брюки, а через ее плечо висела черная плетеная кожаная сумка от Mango. У королевы был легкий мейкап и распущены ее длинные натуральные волосы. Королева Летиция совсем не выглядит на свой возраст.

Сфотографировали ее с авторами Сонсолес Онега и Альфонсо Гойсуэта на мероприятии в книжном магазине. 

Недавно королева Летиция и король Филипп VI вернулись из Дании, где провели три дня в рамках своего государственного визита. Испанская королева продемонстрировала несколько эффектных луков во время этой поездки.

Королева Летиция в Дании / © Getty Images
Королева Летиция в Дании / Фото: Getty Images
Королева Летиция и королева Маргрете II / © Getty Images
Королева Летиция и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
851
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