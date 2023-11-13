Сходила в книжный магазин: как выглядит королева Летиция в обычной жизни

Редко королеву Испании вот так просто можно увидеть в публичном месте. На Летиции была розовая кожаная куртка-косуха от ее любимого бренда Boss и черные брюки, а через ее плечо висела черная плетеная кожаная сумка от Mango. У королевы был легкий мейкап и распущены ее длинные натуральные волосы. Королева Летиция совсем не выглядит на свой возраст.

Сфотографировали ее с авторами Сонсолес Онега и Альфонсо Гойсуэта на мероприятии в книжном магазине.

Недавно королева Летиция и король Филипп VI вернулись из Дании, где провели три дня в рамках своего государственного визита. Испанская королева продемонстрировала несколько эффектных луков во время этой поездки.

Королева Летиция в Дании / Фото: Getty Images

Королева Летиция и королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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