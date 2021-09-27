Сходила в театр: дочь Юлии Тимошенко в коротком платье продемонстрировала татуировку

Евгения Тимошенко вместе с мамой и дочкой посмотрели бродвейский мюзикл "Семейка Аддамсов".

Вчера Юлия Тимошенко вместе с дочерью Евгенией и внучкой Евой сходила в Киевский национальный академический театр оперетты. Там они посмотрели бродвейский мюзикл "Семейка Аддамсов".

Перед спектаклем политик с родными сделала фотографию и опубликовала ее в Facebook. Юлия Владимировна появилась в белом двубортные пальто с серебряными пуговицами и с одним накладным карманом, черной водолазке и белой юбке-карандаше. Наряд нардеп дополнила черными туфлями на шпильках с кремовыми носками.

Юлия Тимошенко/Facebook Юлии Тимошенко

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Евгения была одета в короткое двубортное пальто А-силуэта графитового цвета, которое сочетала с черными колготами, черными лакированными туфлями и черной сумочкой через плечо.

А на 5-летней внучке Тимошенко было черное кружевное платьице, белый кардиган, белые колготки и туфли со стразами. Лицо девочки разрисовали аквагримом — маской в виде животного.

Позже Юлия Владимировна выложила в Instagram фото, сделанное во время антракта в зале театра. Народный депутат решила не снимать верхнюю одежду. А вот ее дочь и внучка сняли верх. Так, Евгения в черном коротком платье продемонстрировала свою татуировку на правой руке.

Юлия Тимошенко с дочерью и внучкой / Instagram Юлии Тимошенко

Фолловеры Тимошенко оставили в комментариях много комплиментов им: "Очень хорошие! Невероятные красавицы", "Три девочки — одно лицо", "Какие вы все похожи", "Милые девочки, особенно младшая. Удачи вам", "Внучка очень похожа на бабушку" .

Напомним, ранее Юлия Владимировна показывала, как трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

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