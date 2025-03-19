Сходили на дегустацию: король Чарльз и королева Камилла выпили по рюмке виски на публике

Король Чарльз и королева Камилла сегодня совершили визит в Северную Ирландию.
Их Величества были запечатлена во время дегустации виски в The Friend at Hand в Белфасте. Король и его супруга подняли по бокалу каждый свой напиток, позируя перед фотокамерами.
Также известно, что во время визита Чарльз и Камилла пообщались с владельцами бизнеса, местными гидами и флористами, прежде чем отправиться на экскурсию в галерею Sea Holly. Основанная в 2019 году, галерея Sea Holly Gallery поддерживает и продвигает местных художников со всей Северной Ирландии.
Во время этой поездки королева Камилла продемонстрировала идеальный лук в изумрудном оттенке, а король Чарльз надел темно-синий костюм в полоску и свои любимые туфли-оксфорды.
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