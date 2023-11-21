Сходили на хоккей: Меган и Гарри провели вечер в Ванкувере

Герцог и герцогиня Сассекские посетили хоккейный матч "Ванкувер Кэнакс". Принц Гарри торжественно забросил первую шайбу, выйдя на лед перед матчем между "Ванкувер Кэнакс" и "Сан-Хосе Шаркс". Затем он и его супруга Меган наблюдали за игрой со своих мест в ложе.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Момент появления принца Гарри на льду наступил через 21 год после того, как его бабушка, королева Елизавета II, торжественно вбрасывала шайбу (также на игре "Ванкувер Кэнакс" и "Сан-Хосе Шаркс"). Покойная королева тогда посетила Ванкувер во время 11-дневного тура по Канаде в честь своего золотого юбилея.

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде в преддверии следующих "Игр непокоренных", которые пройдут в Ванкувере и Уистлере в 2025 году, пишет People.

Меган появилась на трибунах в черном аутфите, а у нее на шее сверкало золотое колье от Cartier с россыпью бриллиантов, стоимостью 15 200 долларов. Герцогиня распустила длинные волосы, сделала легкий макияж и светлый маникюр, а на ее запястье был браслет Cartier "Love" из желтого золота, который она часто носит, его стоимость составляет 6300 долларов.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Для Сассекских Канада – особенное место. Как пара они дебютировали на "Играх непокоренных" 2017 года в Торонто, где Меган жила во время съемок "Форс-мажоров", где как-раз играла одну из ролей.

Принц Гарри в Канаде / Фото: Getty Images

Прежде чем отказаться от своих королевских обязанностей в 2020 году, герцог и герцогиня Сассекские провели свой первый курортный сезон с семьей на острове Ванкувер в 2019 году. А впоследствии переехали из Британии в Канаду перед тем, как окончательно обосноваться в США.

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