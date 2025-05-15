Сходили на концерт: Меган Маркл показала, как провела время с мужем принцем Гарри

Меган и Гарри на концерте Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

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Меган поделилась серией фотографий, сделанных за кулисами, в своем блоге Instagram, написав:

«В мою концертную эру ❤️🎶 Спасибо, Джеймс!».

Меган и Гарри на концерте Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

На первой фотографии 77-летний Тейлор подписывает копии своей детской книги-колыбельной Sweet Baby James, которая была опубликована в 2018 году. Книга получила свое название от одноименного альбома Тейлора 1970 года, который стал прорывом. Книга стала подарком для Сассекских.

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Джеймс Тейлор подписывает книгу для Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Меган пришла на концерт в темно-синем свитере и черной юбке, а Гарри был одет в серую футболку, серое пальто в елочку, черные джинсы, черный пояс и серую шапку-бини.

Принц Гарри на концерте Джеймса Тейлора / © Instagram Меган Маркл

Напомним, недавно Меган и Гарри посещали концерт Бейонсе в Лос-Анджелесе. Герцогиня также показывала фото в соцсети и писала, что это было их свидание.