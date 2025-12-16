Сходили на ланч: сестер Йоркских сфотографировали на улицах Лондона

Принцесса Беатрис и Евгения / © Associated Press

Девушки отправились на обед в ресторан Mount St. в Мейфэре. Беатрис и Евгения выглядели стильно и наслаждались временем, проведенным вместе.

Дочери Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон обе были в зимних пальто. Беатрис надела структурированное пальто из шерстяной смеси верблюжьего цвета, была в плотных черных колготах и ботильйонах на каблуках, а в руках несла большую сумку. Ее сестра Евгения надела строгое темно-синее пальто, дополнив его высокими сапогами и сумкой цвета слоновой кости на плече.

Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / © Getty Images

Журнал Hello! поделился фотографиями сестру, прогуливающихся по улицах Лондоне.

Напомним, сестры сейчас стараются не попадать на глаза папарацци, а связано это с тем, что их родители погрязли в скандальных историях, а отца девушек Эндрю сам король Чарльз недавно лишил всех титулов и званий.

Бывший принц Эндрю и король Чарльз / © Associated Press

Впрочем, в прошлую пятницу семья присутствовала в полном составе на церемонии крещения младшей дочери Беатрис — Афины Мапелли-Моцци, которая прошла в узком семейном кругу.