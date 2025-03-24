Сходили на пикник: принцесса Евгения поделилась милым фото с сыновьями

23 марта принцесса Йоркская Евгения отпраздновала 35-й день рождения.
В честь праздника Евгения поделилась со своими подписчиками снимком со своими двумя сыновьями – старшим Августом и младшим Эрнестом.
Принцесса запечатлена сидя за деревянным столом, а ее мальчики в этот момент что-то едят, сидя спинами к камере. Фотографировал тройку по всей видимости муж Евгении – Джек Бруксбэнк.
Принцесса одета в черную полосатую рубашку, ее старший сын Август в темно-синей толстовке с солнечно-желтыми полосками, джинсах и кроссовках, а младший Эрнест в голубом комплекте Mini Rodini, украшенном животным принтом.
"Лучшие друзья на день рождения", - подписала кадр принцесса Евгения.
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