Сходили на пикник: принцесса Евгения поделилась милым фото с сыновьями

В честь праздника Евгения поделилась со своими подписчиками снимком со своими двумя сыновьями – старшим Августом и младшим Эрнестом.

Принцесса запечатлена сидя за деревянным столом, а ее мальчики в этот момент что-то едят, сидя спинами к камере. Фотографировал тройку по всей видимости муж Евгении – Джек Бруксбэнк.

Принцесса одета в черную полосатую рубашку, ее старший сын Август в темно-синей толстовке с солнечно-желтыми полосками, джинсах и кроссовках, а младший Эрнест в голубом комплекте Mini Rodini, украшенном животным принтом.

Принцесса Евгения с детьми / Фото: Instagram принцессы Евгении

"Лучшие друзья на день рождения", - подписала кадр принцесса Евгения.

Напомним, ранее в честь именинницы мы собрали для вас десять фактов о внучке королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения с сыновьями Августом и Эрнестом / Фото: Instagram принцессы Евгении

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