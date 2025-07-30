Сходили на шопинг: Майк Тиндалл показал, как выглядит его жена Зара в повседневной жизни

Майк и Зара Тиндалл / © Getty Images

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Майк поделился в своем блоге в Instagram новым снимком с женой Зарой, сделанном в бутике одежды.

«Было приятно, что Майк и Зара Тиндалл посетили наш магазин в Фицрое во время мельбурнского этапа тура British & Irish Lions. Поздравляем Lions с победой в серии — потрясающее зрелище на MCG!», — написали на странице Nazario Parisi & Sons Menswear, а Майк перепостил себе снимок в Instagram.

Майк и Зара Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

На фото можно увидеть, как выглядит королевская особа в повседневной жизни. На Заре была джинсовая рубашка, а сверху молочный джемпер и она была в широких синих джинсах, которые носила в сочетании с белыми кроссовками. Волосы Тиндалл были собраны в низкий хвост, а на лице отсутствовал макияж.

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Ранее Майк публиковал фото со стадиона в Мельбурне, которое было сделано во время матча по регби, который посетили супруги.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

А сегодня, напомним, они отмечают 14-ю годовщину со дня своей свадьбы. Мы вспоминали ранее, как прошел их особенный день в 2011 году. Ждем теперь и новое фото от Майка.