Сходили на службу: короля Чарльза и королеву Камиллу запечатлели в Норфолке

Он со своей супругой Камиллой вернулся в Сандрингем, где они посетили воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины, той самой, которую королевская семья посещает ежегодно на Рождество.

В прошлый понедельник король был выписан из лондонской клиники после трех ночей проведенных там, где ему делали корректирующую процедуру по поводу увеличения простаты.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Монарх был в этот день в хорошем настроении и одет в бежевое пальто, серые брюки и рыжие туфли. В руках он держал зонт-трость. Это был первый публичный выход Чарльза после выписки из клиники.

Королева Камилла появилась в Норфолке в пальто Anna Valentine с поясом на талии, в шляпе с мехом Lock & Co. Hatters, высоких замшевых сапогах, с изумрудной сумкой DeMellier и прозрачным зонтом-тростью. Кстати, прозрачные зонты Ее Величество носит по примеру своей покойной свекрови королевы Елизаветы II, которая всегда так делала, чтобы ее лицо было видно в толпе и даже при плохой погоде. Пока Чарльз восстанавливается они с супругой, веротяно, не будут вместе исполнять королевские обязанности.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

На прошлой неделе, напомним, Камилла пять раз появлялась на разных мероприятиях. Кстати, в этом же пальто королева появилась на праздновании 850-летия Фонда Святого Иоанна.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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