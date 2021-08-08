Сходили на ужин: королева Летиция с мужем, дочками и свекровою отдыхает на Майорке

Сходили на ужин: королева Летиция с мужем, дочками и свекровою отдыхает на Майорке

Они провели приятный вечер в одном из популярных рестораном на острове.

Испанская королевская семья отправилась в свой традиционный отпуск на Майорку. На острове они много гуляют, посещают различные мероприятие и встречаются с интересными людьми. Так, например, в субботу королева Летиция и король Филипп с дочками Леонор и Софией побывали в яхт-клубе, где лично поздравили олимпийского призера Жоана Кардона с бронзой, которую он завоевал на Олимпиаде в Токио.

Испанская королевская семья / Getty Images

Вечером семья отправилась на ужин в ресторан Ola de Mar. Вместе с ними также была мама короля Филиппа 82-летняя королева София.

Испанская королевская семья / Getty Images

Летиция для ужина выбрала элегантный черный сарафан с объемными аппликациями в виде цветов. Свой образ она дополнила черными эспадрильями и клатчем. Леонор и София были в легких летних платья, а волосы заплели в две косички. Филипп выбрал для ужина голубую рубашку с брюками, а его мама надела блузу-тунику и свободные брюки.

Испанская королевская семья / Getty Images

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