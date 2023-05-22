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Сходили в храм: Джилл Байден в кедах, Акшата Мурти на каблуках

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Сходили в храм: Джилл Байден в кедах, Акшата Мурти на каблуках

Джилл Байден и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Джилл и Акшата в рамках встречи "Большой семерки" посетили святилище Ицукусима, которое входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Первая леди США Джилл Байден и супруга премьер-министра Великобритании Акшата Мурти посетили храм Ицукусима на острове Миядзима. Экскурсия туда прошла в рамках саммита G7 в Японии.

Байден выбрала для своего образа серо-голубой брючный костюм, белую блузку и голубые кеды. Она сделала фирменную укладку с локонами, нежный макияж, уши украсила жемчужными серьгами, шею – золотыми цепочками с подвесками, а руку – золотыми браслетами.

Джилл Байден и Акшата Мурти / © Associated Press
Джилл Байден и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

Мурти была одета в белую рубашку и белую юбку миди со вставкой цвета кэмел. Аутфит Акшата дополнила белыми туфлями на каблуках. Аккуратная укладка, легкий макияж, браслет и кольцо завершили ее лук.

Джилл Байден и Акшата Мурти / © Associated Press
Джилл Байден и Акшата Мурти / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
725
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