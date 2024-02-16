Сходили в ресторан: папарацци запечатлели Меган и Гарри в День влюбленных

Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали День святого Валентина в одном из ресторанов в Канаде.

Пару запечатлели по пути из роскошном итальянского ресторана Il Caminetto в Уистлере, где они отужинали в праздничный вечер.

Меган появилась в этот вечер на публике в кашемировом пальто насыщенного красного цвета от Loro Piana за 5840 долларов, дополнив его широкими брюками, остроносой обувью на каблуках и сумкой из кожи Maison Valentino.

"Они сидели в укромном уголке главного ресторана и вели себя как любая другая пара в День святого Валентина. Они оба все время улыбались и продолжали касаться рук друг друга. Было здорово видеть, что они выглядят такими влюбленными", - рассказал очевидец, пишет express.

Меган и Гарри в Канаде / Фото: Getty Images

В Канаду Сассекские прилетели аккурат Дня Валентина, чтобы провести несколько дней в тренировочном лагере "Игр непокоренных". На дневных мероприятиях Меган уже продемонстрировала публике несколько зимних образов.

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