Сходили в супермаркет: Зеленская в костюме с перфорацией, Падалко в черном пальто

Сходили в супермаркет: Зеленская в костюме с перфорацией, Падалко в черном пальто

Первая леди Украины и телеведущая провели эксперимент.

На днях Маричка Падалко встретилась с Еленой Зеленской. Вместе со съемочной командой они сходили в супермаркет на закупки популярнейших среди украинцев продуктов. Результатами эксперимента телеведущая поделилась на своей странице в Instagram.

Маричка Падалко и Елена Зеленская / Instagram Марички Падалко

"Покупаем ли мясо, замечаем ли дешевую рыбу или рука тянется к "натуральной" колбаске и покупаем ли вообще кисломолочные продукты — сегодня будет иметь возможность посмотреть на себя со стороны. "Да, конечно, мы покупаем йогурты!" – скажете вы. "Не факт!" – говорит исследование. "Мы покупаем дешевле", — заметят украинцы. "Не всегда", – посчитали специалисты.

Вместе с первой леди @olenazelenska_official, инициатором реформы школьного питания, мы отправились на закупки согласно списку, куда попали самые распространенные пункты продуктовых тележек украинцев. И в конце шопинга получили вердикт профессионального диетолога Натальи Самойленко @samoylenko_diet. Спойлер – вердикт неутешительный. Наталья сразу нам продемонстрировала, что можно исправить и так сохранить здоровье и деньги, в том числе на сэкономленных в будущем лекарствах.

Елена Зеленская и Наталья Самойленко / Instagram Марички Падалко

Каким может быть первый шаг к вашей "здоровой" тарелке, смотрите сегодня в @tsnua в 19:30", — написала Падалко.

На этой встрече Маричка появилась в черном пальто, красном свитере, черных брюках и черной обуви. На лице была медицинская маска.

Маричка Падалко и Елена Зеленская / Instagram Марички Падалко

На Елене был коричневый костюм с V-образным вырезом и перфорацией на широких рукавах, черная водолазка и черные кожаные сапоги. Талию первая леди подчеркнула кожаным ремешком. Волосы она собрала в элегантную прическу. На ее лице была черная маска.

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