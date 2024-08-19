Сходили за покупками: принцессу Беатрис с мужем Эдо запечатлели в Лондоне

Принцессу Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци запечатлели во время шопинга, когда они прогуливались по лондонскому району Мейфэр.

36-летняя принцесса Беатриса была в приподнятом настроении и одета в удлиненную рубашку из денима Asos, которую надела в сочетании с черной юбкой миди и обула белые кроссовки Veja. Волосы принцесса собрала в небрежный высокий пучок и была без макияжа.

Супругов сфотографировали на выходе из магазина Marks & Spencer, а фотографии опубликовало издание Daily Mail. Эдоурдо нес сумку M&S, которая, судя по всему, была полна фруктов и овощей.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Пара живет в Сент-Джеймсском дворце, пока их дом стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов в Котсуолдсе ремонтируется.

Напомним, принцесса Беатрис не является членом королевской семьи, который работает на корону. Она вице-президент по партнерским отношениям и стратегии в Afiniti, компании по разработке программного обеспечения и обработки данных со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая специализируется на использовании технологий искусственного интеллекта в колл-центрах. А ее муж Эдоардо является владельцем девелоперской компании Banda Property, которая занимается недвижимостью. У пары есть дочь Сиенна, которой в сентябре исполнится три года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

В прошлом месяце принцесса Беатрис возгласила престижный рейтинг журнала Tatler на звание самой стильной женщины. Это произошло спустя 13 лет после того, как публика высмеяла ее за шляпу в форме кренделя на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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