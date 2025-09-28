- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 1 мин
Сходство невероятно: золотое платье принцессы Кейт для банкета напомнило ее другой культовый наряд
На прошлой неделе принцесса Уэльская продемонстрировала новый невероятный образ на банкете в Виндзорском замке, который многим напомнил самое культовое ее платье.
Принцесса Кейт появилась на банкете в честь визита президента США Дональда Трампа в золотом платье с кружевом Phillipa Lepley.
Это было длинное вечернее пальто, расшитое вручную золотым кружевом шантильи, надетое поверх шелкового крепового платья, к нему Кейт подобрала атласный клатч цвета слоновой кости с отделкой из жемчуга Anya Hindmarch и золотые туфли-лодочки Aquazzura.
Этот наряд принцессы напомнил многим ее свадебное платье от Alexander McQueen, которое она надела в апреле 2011 года. Оно было цвета слоновой кости, сшито из атласа и кружева, со шлейфом 2,7 метра. Общая стоимость свадебного наряда Кейт обошлась в сумму около 350 тысяч долларов.
Свадебное платье Кейт имело похожие длинные кружевные рукава и высоко поднималось на шее, как и золотое платье, выбранное принцессой для государственного банкета.
Кстати, британская модельер Филиппа Лепли, которая сшила это платье для Кейт, известный дизайнер свадебных и вечерних платьев от кутюр. Вполне логично, что банкетное платье принцессы Уэльской чем-то напоминает ее свадебный наряд.