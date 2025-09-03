Шокирующий факт, которого вы не знали о королеве Камилле: жена короля Чарльза сама им поделилась

Королева Камилла / © Associated Press

Книга, которая называется «Власть и дворец: Внутренняя история монархии и Даунинг-стрит, 10», которая публикуется по частям в The Times и Sunday Times, утверждает, что Камилла Шанд в возрасте 16-17 лет едва ли не столкнулась с сексуальным насилием.

Автор пишет, что в 60-х годах, будучи подростком, королева Камилла отбивалась от извращенца, ударив его по интимным местам своей туфлей, когда ехала в поезде на станцию Паддингтон.

Королева Камилла / © Getty Images

Неизвестный мужчина схватил Камилла, а она сняла с себя туфлю и ударила нападавшего каблуком по паху. Прибыв на вокзал, она нашла полицейского в форме и сообщила о нападении. Согласно книге, мужчину арестовали, пишет Hello!.

Говорят, что в 2012 году королева рассказала об этом инциденте тогдашнему мэру Лондона Борису Джонсону, который хотел открыть три кризисных центра для жертв изнасилования.

Директор по коммуникациям Бориса Гуто Харри вспоминал об этом разговоре: «Она ехала в поезде до Паддингтона — ей было лет 16-17 — и какой-то парень все дальше и дальше двигал рукой…» Он добавил: «В этот момент Джонсон спросил, что произошло дальше. Она ответила: „Я сделала то, чему меня научила мать. Я сняла туфлю и ударила его каблуком по яйцам“».

«Когда они прибыли на вокзал Паддингтон, Камилла проявила достаточно самообладания, чтобы выскочить из поезда, найти парня в форме и сказать: „Этот человек только что напал на меня“, — и его арестовали».

Королева Камилла / © Getty Images

Сейчас ни сама королева Камилла, ни Букингемский дворец этот инцидент никак не комментируют.