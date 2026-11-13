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Шоколадный тренч и грубые ботинки: королева Летиция предстала на публике в новом луке
Королева Летиция посетила кампус «Diversia» организации «Amica» в Мадриде сегодня.
В пятницу, 13 ноября, королева Летиция завершила рабочую неделю в валенсийском городе Ятова. Там она посетила Campus Diversia, социально-экологический проект ассоциации Amica.
Это инклюзивное предприятие и образовательный центр, занимающийся обучением, поддержкой и трудоустройством людей с инвалидностью и из уязвимых групп населения. В рамках визита королева ознакомилась с мастерскими, встретилась с руководством центра и пообщалась с участниками программ социальной интеграции.
Ее Величество была одета в лаконичный прямой плащ шоколадно-коричневого оттенка, прямые классические брюки темно-синего цвета и обута в кожаные ботинки коричневого цвета на плоской рифленой подошве. Распущенные волосы, уложенные мягкими волнами на боковой пробор, и сдержанный дневной макияж завершали лук королевы.
Летиция также выбрала сдержанные аксессуары: ограничилась лишь изящными золотыми серьгами и кольцом Coreterno на указательном пальце.
Днем ранее, напомним, Летиция и ее супруг король Филипп VI продемонстрировали стильный парный лук на заседании Делегатской комиссии Фонда принцессы Жироны во дворце Сарсуэла.