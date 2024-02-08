Шутил и говорил о Кейт и Чарльзе: принц Уильям произнес трогательнцю речь на благотворительном вечере

Принц Уильям вчера вернулся к исполнению своих королевских обязанностей и посетил благотворительный гала-ужин London Air Ambulance в The OWO в центре Лондона.

Проведя утром церемонию вступления в должность в Виндзорском замке, принц Уэльский направился в Лондон на благотворительный гала-ужин лондонской воздушной скорой помощи. По прибытии Уильям быстро ответил на вопрос об общественной поддержке в последние недели: "Мы очень ценим добрые слова каждого. Спасибо".

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Мероприятие, проходившее в отеле в центре Лондона, имело целью сбор средств для лондонской службы скорой помощи, которую принц Уильям поддерживает уже около четырех лет, пишет People.

Принц Уэльский начал вечер со встречи с членами съемочной группы, бывшими пациентами и сторонниками благотворительной организации. Одним из гостей мероприятия был Том Круз. Вместе с Уильямом они предстали перед камерами фотографов. Оба были одеты в смокинги и черные галстуки-бабочки.

Fancy seeing you here, @TomCruise! pic.twitter.com/JGYspIz2Eo — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 7, 2024

Принц Уильям ранее встречался с актером несколько раз, последний раз на лондонской премьере фильма "Лучший стрелок: Маверик" в мае 2022 года вместе с принцессой Кейт. 61-летний Круз также присутствовал на похоронах матери Уильяма, принцессы Дианы, в 1997 году.

На мероприятии принц Уильям выступил с речью:

"Добрый вечер всем. Спасибо всем, что были здесь сегодня вечером. И спасибо всем тем, чья тяжелая работа сделала этот вечер возможным. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы также поблагодарить вас за добрые слова поддержки Кэтрин и моего отца, особенно в последние дни. Это очень много значит для всех нас".

В своей речи Уильям пошутил: "Справедливо сказать, что последние несколько недель имели скорее "медицинскую" направленность. Поэтому я подумал, что приеду на санитарную авиацию, чтобы сбежать от всего этого!".

Принц Уэльский упомянул в речи и своего друга Тома Круза.

Celebrating the heroes of the @LDNairamb. Their speed, expertise and unwavering dedication makes the city safer pic.twitter.com/X0rZ9XPR26 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 7, 2024

"Я также должен воспользоваться этой возможностью, чтобы упомянуть моего — нашего — коллегу-пилота Тома Круза. Том, огромное спасибо за поддержку нас сегодня вечером", - сказал Уильям.

Том Круз и принц Уильям / Фото: Getty Images

Будучи бывшим пилотом санитарной авиации в Восточной Англии, принц Уильям с энтузиазмом поддерживает службы экстренной помощи. Он был покровителем лондонской службы скорой медицинской помощи в течение четырех лет и поднялся в воздух на одном из вертолетов организации, чтобы отметить 30-летие службы.

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