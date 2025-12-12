Шведская королевская семья выступила с заявлением, поддержав принцессу Софию: что произошло

Принцесса София / © Getty Images

Ранее мы уже рассказывали, что всплыла информация о том, что София была знакома с опальным финансистом и встречалась с ним несколько раз, когда работала моделью в Нью-Йорке.

«Королевский суд отмечает значительный интерес средств массовой информации к этому вопросу. В то же время важно, чтобы освещение событий оставалось сосредоточенным на том, что действительно имеет значение. Никто не может помнить каждого человека, с которым он встречался на протяжении своей жизни, однако принцесса София помнит, что встречалась с Эпштейном несколько раз около 20 лет назад. Мы хотели бы уточнить, что эти встречи проходили в неформальной обстановке, например, в ресторане или на премьере фильма. Сообщения о том, что принцесса получала помощь от Эпштейна в оплате уроков актерского мастерства или в получении визы в Соединенные Штаты, неверны. Принцесса никогда не зависела от него ни в каком отношении и не контактировала с ним в течение последних 20 лет», — заявил королевский дворец Швеции, пишет GB News.

Отсутствие принцессы Софии на недавней церемонии вручения Нобелевской премии в Стокгольме привлекло повышенное внимание общественности к этим разоблачениям. Однако в шведском дворце заявили, что она осталась дома, чтобы ухаживать за своим младшим ребенком — дочерью принцессой Инес, которая родилась в феврале 2025 года.

Напомним, принцесса София замужем за принцем Карлом Филиппом (сыном короля Карла Густава и королевы Сильвии) с 2015 года. Пара воспитывает троих сыновей и дочь.