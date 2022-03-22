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Шведская кронпринцесса Виктория после слухов о разводе посетила мероприятие в Стокгольме

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Шведская кронпринцесса Виктория после слухов о разводе посетила мероприятие в Стокгольме

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Шведская кронпринцесса была снова запечатлена на публике без мужа принца Даниэля.

Сегодня, 22 марта, наследница шведского трона приехала на семинар, организованный Стокгольмским международным институтом водных ресурсов, SIWI.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Ее приветствовали Торгни Холмгрен, Анна Конинг, Питер Форсман и Сесилия Бринк в Стокгольмской ратуше в Стокгольме.

Принцесса Виктория выглядела по-деловому. Она была в синем брючном костюме, светлой блузке и ботильонах на каблуках. Супруг кронпринцессы ее не сопровождал.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Месяц назад, напомним, в шведских СМИ появилась информация о том, что пара якобы находится на грани развода. Виктория и Даниэль даже вынуждены были выпустить официальное заявление в связи с этим.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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