Шведская кронпринцесса Виктория после слухов о разводе посетила мероприятие в Стокгольме

Шведская кронпринцесса Виктория после слухов о разводе посетила мероприятие в Стокгольме

Шведская кронпринцесса была снова запечатлена на публике без мужа принца Даниэля.

Сегодня, 22 марта, наследница шведского трона приехала на семинар, организованный Стокгольмским международным институтом водных ресурсов, SIWI.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Ее приветствовали Торгни Холмгрен, Анна Конинг, Питер Форсман и Сесилия Бринк в Стокгольмской ратуше в Стокгольме.

Принцесса Виктория выглядела по-деловому. Она была в синем брючном костюме, светлой блузке и ботильонах на каблуках. Супруг кронпринцессы ее не сопровождал.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

Месяц назад, напомним, в шведских СМИ появилась информация о том, что пара якобы находится на грани развода. Виктория и Даниэль даже вынуждены были выпустить официальное заявление в связи с этим.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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