Шведская кронпринцесса Виктория после слухов о разводе посетила мероприятие в Стокгольме

Шведская кронпринцесса была снова запечатлена на публике без мужа принца Даниэля.
Сегодня, 22 марта, наследница шведского трона приехала на семинар, организованный Стокгольмским международным институтом водных ресурсов, SIWI.
Ее приветствовали Торгни Холмгрен, Анна Конинг, Питер Форсман и Сесилия Бринк в Стокгольмской ратуше в Стокгольме.
Принцесса Виктория выглядела по-деловому. Она была в синем брючном костюме, светлой блузке и ботильонах на каблуках. Супруг кронпринцессы ее не сопровождал.
Месяц назад, напомним, в шведских СМИ появилась информация о том, что пара якобы находится на грани развода. Виктория и Даниэль даже вынуждены были выпустить официальное заявление в связи с этим.
Читайте также:
- Кризис в шведском королевстве: кронпринцесса Виктория на грани развода с мужем
- Секретная операция для королевы: стало известно, как Елизавету II могут доставить на памятную службу по принцу Филиппу
- Ужин с генерал-губернатором и посещение тренировочной базы: как прошел третий день Карибского тура Кейт и Уильяма