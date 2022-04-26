Шведская кронпринцесса Виктория встретилась с маленькими украинцами в Стокгольме

Шведская кронпара – Виктория и ее супруг Даниэль – посетили Северный музей, где расположен центр деятельности, призванный помочь украинским детям, которые прибыли из Украины в Швецию.

Кронпринцесса и кронпринц говорили с детьми по-английски, и кронпринцесса похвалила детей за то, что они уже выучили на шведском языке. Она также рассказала детям, что у нее есть сын, принц Оскар, их ровесник, и увидела некоторые произведения искусства на стенах, созданные детьми.

Фото и видео с мероприятия опубликовали на странице шведской королевской семьи в Instagram.

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Некоммерческая организация Beredskapslyftet и Северный музей совместно организовали бесплатные мероприятия для примерно 100 детей в возрасте 6-10 лет, бежавших от войны в Украине. Мероприятия включают уроки шведского языка, экскурсии, игры и другие занятия.

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