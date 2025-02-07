Шведская принцесса София стала мамой в четвертый раз: дворец поделился подробностями

40-летняя принцесса София и ее муж принц Карл Филипп стали родителями в четвертый раз.
Королевский дворец поделился официальным заявлением на своем официальном сайте.
"Сегодня, в пятницу 7 февраля в 13:10 Ее Королевское Высочество принцесса София родила девочку в больнице Дандерюд в Стокгольме.
Ребенок весит 3645 граммов и имеет рост 49 сантиметров.
Принц Карл Филипп присутствовал при родах", - говорится в заявлении дворца.
"Мы рады приветствовать нашу новорожденную дочь в этом мире. Старшие братья теперь с нетерпением ждут возможности познакомиться со своей новой младшей сестрой", — сказал принц Карл Филипп.
Напомним, София и Карл Филипп растят троих сыновей – Александра, Габриэля и Джулиана. Имени новорожденной малышки семья пока не называет.
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