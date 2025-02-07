Шведская принцесса София стала мамой в четвертый раз: дворец поделился подробностями

40-летняя принцесса София и ее муж принц Карл Филипп стали родителями в четвертый раз.

Королевский дворец поделился официальным заявлением на своем официальном сайте.

"Сегодня, в пятницу 7 февраля в 13:10 Ее Королевское Высочество принцесса София родила девочку в больнице Дандерюд в Стокгольме.

Ребенок весит 3645 граммов и имеет рост 49 сантиметров.

Принц Карл Филипп присутствовал при родах", - говорится в заявлении дворца.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

"Мы рады приветствовать нашу новорожденную дочь в этом мире. Старшие братья теперь с нетерпением ждут возможности познакомиться со своей новой младшей сестрой", — сказал принц Карл Филипп.

Напомним, София и Карл Филипп растят троих сыновей – Александра, Габриэля и Джулиана. Имени новорожденной малышки семья пока не называет.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Читайте также: