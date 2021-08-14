Шведская принцесса София и принц Карл Филипп празднуют крестины сына Юлиана

На церемонии присутствовали самые близкие родные и друзья пары.

В шведской королевской семье сегодня радостное событие - принцесса София и принц Карл Филипп крестили своего третьего ребенка принца Юлиана, который появился на свет 26 марта.

Малыша крестили в церкви дворца Дроттнингхольм недалеко от Стокгольма. Крестными принца Юлиана члены королевской семьи выбрали близких друзей Йохана Андерссона, Стину Андерссон, Патрика Соммерлата, Якоба Хёгфельдта и Фриду Вестерберг.

Принц Джулиан Герберт Фольк, герцог Халландский, был одет в платье для крещения, которое носил и его отец во время своего крещения в 1979 году. Семейная реликвия восходит к крестинам принца Густава Адольфа в 1906 году и с тех пор всегда одевается на королевских младенцев.

Шведская королевская семья / Getty Images

Мама Юлиана, принцесса София, выглядела очень красиво. Она выбрала белое платье от Etro до щиколоток в цветочный принт и с длинными рукавами, а волосы украсила белым бантом. Ее муж, принц Карл Филип, надел свою парадную военную форму. Также с парой были двое их старших сыновей Александр и Габриэль, которые были одеты в серые пиджаки и темно-синие шорты.

Шведская королевская семья / Getty Images

Среди гостей были родители Филиппа, король Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также его братья и сестры и их супруги, кронпринцесса Виктория и принц Даниэль, принцесса Мадлен и Кристофер О'Нилл.

Шведская королевская семья / Getty Images

Шведская королевская семья / Getty Images

Шведская королевская семья / Getty Images

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