Шведская принцесса София встретилась с украинцами

Члены шведской королевской семьи очень помогают украинцам, которые прибыли в их страну, сбегая от войны в Украине.

Супруга принца Карла Филипа – принцесса София – приняла участие в специальной пасхальной службе в честь украинцев в Швеции.

Многие члены королевской семьи по всему миру решили посетить пасхальные службы в традиционно украинских церквях, чтобы показать свою поддержку и солидарность с народом нашей страны.

В Швеции король Карл Густав решил открыть Королевскую капеллу Стокгольмского дворца для традиционной православной пасхальной службы и поручил принцессе Софии встречать всех гостей.

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Снимками с мероприятия поделились на официальной странице шведской королевской семьи в Instagram.

В богослужении приняли участие более 400 украинцев, которое началось с приветствия принцессы Софии и пастора Майкла Бьерхагена. После этого богослужение возглавил украинский православный священник Кирилл Говорун.

В заключение Майкл Бьерхаген прочел 30-й псалом, библейский текст, который ежедневно читают в Украине и в церквях по всему миру с начала войны. Затем прихожане вместе спели молитву мира Tebje Pajom (Дай нам мир).

Принцесса София / instagram.com/kungahuset

После службы участников угостили украинской паской, а детям подарили пасхальные яйца.

Напомним, ранее мы показывали, как кронпринцесса Виктория встретилась с маленькими украинцами в Стокгольме.

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