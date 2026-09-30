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Шведская принцесса Мадлен показала идеальный осенний маникюр
Младшая дочь короля Швеции Карла Густава и королевы Сильвии — принцесса Мадлен — вчера посетила вместе с мужем Кристофером О’Ниллом открытие сессии парламента в Стокгольме.
Для официального мероприятия принцесса Мадлен выбрала жакет с вырезом-лодочкой и белыми манжетами и юбку длины до колен, дополнив лук классической повязкой на голову и лаконичной сумкой на короткой ручке.
Особое внимание привлек маникюр принцессы. Мадлен сделала его в насыщенном оттенке темного баклажана и дополнила кольцом и маленькой черной сумкой на короткой ручке.
Напомним, ранее мы писали, какой маникюр предпочитают королевские особы.
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