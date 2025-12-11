Шведская принцесса оказалась втянута в скандал с Джеффри Эпштейном: появились подробности

Принцесса София / © Getty Images

Принцесса София — супруга принца Карла Филиппа — стала очередной представительницей королевской семьи, оказавшейся втянутой в скандал с Джеффри Эпштейном, после того как появились утверждения о ее неоднократных встречах с ним.

До замужества с принцем Карлом Филиппом Шведским в 2015 году София была звездой реалити-шоу и моделью нижнего белья.

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Getty Images

Согласно просочившимся в сеть электронным письмам, Эпштейн отправил принцессе приглашение посетить его частный остров в Карибском море. Опубликованное некоммерческим сайтом ddosecrets.com и освещенное шведским изданием Dagens Nyheter, письмо также содержало предложение Софии, которой на тот момент был 21 год, и ее подруге поступить в актерскую школу. Сообщается, что их несколько раз знакомила шведская бизнесвумен, наставница Софии.

Согласно письмам, 18 декабря 2005 года бизнесвумен написала Эпштейну в электронном письме: «Это София, начинающая актриса, которая только что приехала в Нью-Йорк. Это та девушка, о которой я тебе рассказывала перед отъездом, и я подумала, что тебе будет интересно с ней познакомиться. Может, мы сможем навестить ее перед твоим отъездом в отпуск?».

Эпштейн ответил: «Я на Карибах. Она хочет приехать на пару дней? Я пришлю билет», пишет express.

Джеффри Эпштейн / © Getty Images

По данным шведской королевской семьи, София не приняла приглашение в печально известный дом Эпштейна на Виргинских островах США, называемый Литтл-Сент-Джеймс.

По данным немецкого издания Bild, София познакомилась с Эпштейном на одном из званых ужинов в особняке Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде.

По данным королевской семьи, принцесса София не поддерживала контактов с Эпштейном после их встреч в 2005 году.