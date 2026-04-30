Шведская принцесса София вдохновилась Меланией Трамп, выбирая образ для торжественного момента

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Getty Images

41-летняя принцесса София появилась на праздничном мероприятии в элегантном небесно-голубом платье-миди из крепа от Roland Mouret, сверху набросила нюдовую накидку из мягкой ткани, а также обула нюдовые туфли-лодочки на высокой шпильке Christian Louboutin и в руках держала небольшой клатч Susan Szatmary x Bolon Official. А изюминкой ее образа стала голубая шляпа и бриллиантовые серьги-висюльки, красивый макияж на лице и несколько браслетов на запястье.

Принцесса София в этом образе напомнила нам первую леди США Меланию Трамп, которая часто надевает шляпы, которые скрывают ее лицо от публики.

Принцесса София и принц Карл Филипп / © Getty Images

Ее муж принц Карл Филипп надел синий костюм, белую рубашку и синий галстук в принт. Его образ отлично гармонировал с образом его супруги.

Принцесса София и принц Карл Филипп с детьми / © Getty Images

Но очаровали всех присутствующих не принц и принцесса, а их годовая дочь принцесса Инес. Она была одета в милое цветочное платье, белые колготы и балетки с бантами. Сперва ее сфотографировали на руках у отца принца Карла Филиппа, а потом на руках у бабушки — королевы Сильвии, когда семья собралась на балконе.

Королева Сильвия с внуками и маленькой принцессой Инес на руках / © Getty Images

