Шведская принцесса София впервые публично высказалась о своей связи с Эпштейном

Принцесса София / © Getty Images

«Теперь, когда я прочитала обо всех ужасных преступлениях, которым он подвергал молодых женщин, я так благодарна, что не имела с ним никаких дел с тех немногих случаев, когда это случалось со мной в мои 20 лет», – говорит принцесса София.

Эти заявления она сделала по прибытии на молодежный саммит Ctrl + Rights, проходивший в театре «Интиман», перед ожидавшими ее представителями СМИ.

Как объяснила сама принцесса, ее отношения с Эпштейном ограничивались редкими встречами в общественных местах. «Мы виделись в ресторане и на кинопоказе, всегда в окружении других людей. К счастью, ничего больше не произошло», — заявила она. София добавила, что, узнав больше о преступлениях, в которых он находится под следствием, она рада, что в тот период своей жизни у нее не было с ним более тесных связей. «Я солидарна со всеми жертвами. Я верю, что справедливость восторжествует», — заявила она перед входом в зал.

В декабре 2025 года уже сообщалось, что принцесса несколько раз встречалась с Эпштейном, что подтвердил шведский королевский двор.

Ранее, напомним, мы писали, что кронпринцесса Норвегии Метте-Марит может никогда не стать королевой, а норвежская монархия из-за ее тесной связи с Эпштейном, сейчас переживает тяжелый кризис.