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Шведские королевские особы в шикарных нарядах появились на ужине во дворце
24 ноября 2026 года король Карл Густав и королева Сильвия устроили в Королевском дворце ужин, посвященный Швеции, чтобы отметить людей, внесших значительный вклад в развитие страны на местном, региональном или национальном уровне.
Мероприятие посетили кронпринцесса Виктория, ее муж кронпринц Даниэль, а также принц Карл Филипп и его жена принцесса София.
«Шведский ужин» — это форма официального приема, введенная в 2013 году в ознаменование 40-летия правления короля. На «Шведский ужин» 2026 года было приглашено в общей сложности 206 гостей, включая всех 21 губернатора графств Швеции.
Кронпринцесса Виктория надела темно-синее коктейльное платье без рукавов от H&M, которое в ее гардеробе находится с 2013 года, дополнив образ неоново-желтым ожерельем и серьгами от французского бренда Shourouk. Королева Сильвия выбрала синее бархатное платье от Atelier Maknam, а принцесса София надела бордовое платье-накидку от Ralph Lauren.
Фотографиями с вечернего мероприятия поделились на сайте королевской семьи Швеции в Instagram.