Шведские принц и принцесса показали неопубликованное фото их единственной дочери — принцессы Инес
Принц Карл Филипп и принцесса София поделились очаровательной, ранее не публиковавшейся фотографией своей дочери — малышки принцессы Инес.
Фото девочки было включено в благодарственную открытку, разосланную в ответ на добрые пожелания по случаю крестин принцессы Инес, которые состоялись 13 июня 2025 года в Стокгольме.
На очаровательном фото Инес улыбается в крестильном платье. Внутри открытки с автографами Софии и Карла Филиппа написано: «Мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность за ваши добрые пожелания и заботу по случаю крестин нашей дочери, принцессы Инес».
Фотографии открытки и послания от принцев были опубликованы в соцсети X пользователем @ChristinsQueens 21 октября.
Дочь Карла Филиппа и Софии, которая в настоящее время занимает восьмое место в очереди на шведский престол, была крещена 13 июня, в тот же день, когда принц и принцесса отметили десятую годовщину своей свадьбы.
На церемонии ее крещения в часовне дворца Дроттнингхольм присутствовали члены шведской королевской семьи, включая трех старших братьев Инес: принца Александра, принца Габриэля и принца Джулиана. А одной из крестных стала старшая кузина маленькой Инес — принцесса Эстель — дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля.