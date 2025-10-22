Принцесса София с дочерью принцессой Инес / © Getty Images

Фото девочки было включено в благодарственную открытку, разосланную в ответ на добрые пожелания по случаю крестин принцессы Инес, которые состоялись 13 июня 2025 года в Стокгольме.

На очаровательном фото Инес улыбается в крестильном платье. Внутри открытки с автографами Софии и Карла Филиппа написано: «Мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность за ваши добрые пожелания и заботу по случаю крестин нашей дочери, принцессы Инес».

Фотографии открытки и послания от принцев были опубликованы в соцсети X пользователем @ChristinsQueens 21 октября.

Дочь Карла Филиппа и Софии, которая в настоящее время занимает восьмое место в очереди на шведский престол, была крещена 13 июня, в тот же день, когда принц и принцесса отметили десятую годовщину своей свадьбы.

На церемонии ее крещения в часовне дворца Дроттнингхольм присутствовали члены шведской королевской семьи, включая трех старших братьев Инес: принца Александра, принца Габриэля и принца Джулиана. А одной из крестных стала старшая кузина маленькой Инес — принцесса Эстель — дочь кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля.