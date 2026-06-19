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Шведский королевский дворец поделился фотосессией королевы Сильвии в честь особого юбилея
19 июня 1976 года в Стокгольмском соборе состоялась свадьба короля Карла Густава и королевы Сильвии.
Шведский королевский дворец поделился фотографиями и видео, чтобы показать, как сейчас выглядит королева Сильвия, празднуя 50-летие этого своего титула.
Фотографии авторства Терезы Эрвалль опубликовали на станице королевской семьи в Instagram. Одета Сильвия в белую рубашку, синий жилет, красную макси-юбку и белый платок у нее на голове. Образ дополняют несколько колец и золотые серьги в ушах. Фотосессия проходила в цветочном поле, а королева позировала с красивым букетом полевых цветов.
Ранее королевская семья отпраздновала эту важную веху, посетив благодарственную службу Te Deum, которая прошла в часовне Королевского дворца в Стокгольме, и концерт, который был организован в Опере. Его посетила вся семья, включая детей короля и королевы Швеции.