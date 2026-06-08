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Шведские принц Оскар и принцесса Эстель предстали в новой фотосессии в честь Национального дня
6 июня в Швеции отмечали Национальный день.
По этому случаю семья кронпринцессы Виктории поделилась фотографиями ее детей — принцессы Эстель и принца Оскара в блоге в Instagram.
«В преддверии Дня независимости принцесса Эстель и принц Оскар были сфотографированы в живописных окрестностях дворца Хага», — говорится в подписи под красочными снимками, авторства Линды Брострем.
14-летняя принцесса Эстель и 10-летний принц Оскар появились перед камерами в элегантных нарядах. Эстель облачилась в национальный костюм сине-желтых цветов, а Оскар надет темно-синий костюм и рубашку.
Также было опубликовано милое видео, в котором показано, как взрослели принцесса Эстель и принц Оскар. Все фото были сделаны в праздник Национального дня.
В этот день кронпринцесса Виктория и ее муж кронпринц Даниэль открыли ворота дворца для всех желающих.
«Площадка для парадов и музеи открыты, Внутренний двор приглашает вас на мероприятия для всех возрастов, а программа включает в себя музыку, исторические элементы и развлечения для всей семьи», — говорится в подписи к видео.
А позже будущая королева выступила с речью перед публикой, появившись в цветочном платье и коротком жакете молочного цвета.