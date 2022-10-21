Сидеть на месте не планируют: Кейт и Уильяма ожидает новый переезд

Этой осенью принц и принцесса Уэльские переехали в коттедж Аделаиды, а их трое детей пошли в новую школу. Но, ходят слухи, что это место временное для жизни Уэльских и в конечном итоге они все-таки переедут в Виндзорский замок.

Таким мнением поделился королевский комментатор Кристина Гарибальди. Она рассказала, что Кейт и Уильям переехали в дом с четырьмя спальнями в поместье Виндзорского замка с планами окончательно поселиться в замке, чтобы удовлетворить свои потребности королевских особ.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Как пишет express, принц и принцесса Уэльские также предприняли такой шаг, чтобы насолить принцу Гарри и Меган Маркл, так как именно они после своей свадьбы в мае 2018 года очень хотели получить апартаменты от королевы Елизаветы II в Виндзорском замке. Монарх тогда подарила им Фрогмор-котедж.

Кстати, этот подарок был большим событием. Вход королевы в сад находился рядом с их коттеджем. По сути, это задний двор дома королевы, ее уединение. И она отказалась от этого, подарив Гарри и Меган Фрогмор-коттедж. Это был весьма щедрый подарок, который пара не оценила.

Фрогмор-хаус / Фото: Associated Press

Также читайте Владения короля: семь знаменитых дворцов Чарльза III

А вот Adelaide Cottage, где живут сейчас Уэльские, очень маленький. Им пришлось даже отказаться от того, чтобы няня их детей проживала с ними, как это было раньше. Королевский комментатор Кристин Росс говорит: "Я думаю, что было много разговоров, особенно потому, что Adelaide Cottage такой маленький. Определенно, ходили слухи и намеки на то, что коттедж Аделаиды был остановкой временной, пока семья не переедет в Виндзорский замок. Я не думаю, что мы увидим этот шаг очень быстро. Я думаю, что у их детей был такой бурный новый учебный год, но я действительно думаю, что переезд неизбежен".

Читайте также: