Сильная, веселая, эмоциональная: что публикует в Instagram премьер-министр Италии, ошеломившая речью о поддержке Украины

Фотоблог Джорджи Мелони изобилует рабочими фотографиями, иногда она разбавляет его снимками из личной жизни.

В Сети второй день подряд активно обсуждают эмоциональную речь премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Сенате. Она резко ответила депутату из партии "Движение 5 звезд" Элизе Скутелли на ее призыв прекратить поставлять оружие Украине и начать "переговоры" с Россией.

Мелони повышенным тоном объяснила депутатам, почему важно и дальше поддерживать Украину.

По этому поводу мы решили полистать Instagram итальянского премьера и показать вам, что она там публикует.

Большинство снимков и видео в ее фотоблоге касаются работы: выступления в Сенате, деловые встречи, официальные мероприятия, пресс-конференции, интервью.

Довольно много у нее есть портретных фото.

В Instagram премьера можно увидеть ее в вечернем платье и то, как она выглядит в повседневной жизни.

Любит Мелони делиться с фолловерами и милыми семейными фотографиями. На них политик запечатлена со своим бойфрендом — телеведущим канала TGcom24 Андреа Джамбруно и их дочерью Джиневрой (сейчас ей 6 лет).

Премьер имеет прекрасное чувство юмора, поэтому она охотно разбавляет свой рабочий контент смешными видео и фото. К примеру, вот этот ролик с дынями набрал достаточно много лайков.

"25 сентября: я все сказала", — подписала видео политик, намекая голосовать за нее в день парламентских выборов в Италии.

С юмором Мелони отнеслась к плакату со своим изображением, на котором какой-то хулиган зарисовала ей несколько зубов. Политик сделала селфи на его фоне, подписав: "Всегда отвечайте улыбкой! (по крайней мере пока она есть)".

Напомним, в феврале Джорджа Мелони с официальным визитом посетила Киев, где встретилась с Владимиром Зеленским.

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